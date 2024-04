Schuldirektoren warnen Politik: „So nicht machbar“

Familiennachzug als Sprengstoff für unser Bildungssystem. Es mangelt an Pädagogen und Infrastruktur. Während die einen Bundesländer – vor allem die Metropole Wien - am Rande des Abgrunds stehen, herrscht in anderen Teilen der Republik noch gespanntes Warten. Fakt ist, die Streiterei in der Politik ist lähmend ...