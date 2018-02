Teure Marken-Sommerreifen schwächeln im ÖAMTC-Test

Diese kleine Größe, die Dimension 175/65 R14 82 T, ist zwar bei Neuwagen nur noch selten anzutreffen, weil der Trend zu größeren Felgen- und Reifendurchmessern geht (ist gut für den Rollwiderstand), allerdings ist sie nach Einschätzung des ÖAMTC "nach wie vor häufig am Markt zu finden". Es gebe jetzt und auch in Zukunft noch immer einen relativ großen Bestand an Fahrzeugen, die auf diese Dimension angewiesen sind, erklärt Klub-Reifenexperte Friedrich Eppel.