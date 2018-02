Saudi Arabien: Luxusknast wieder Fünf-Sterne-Hotel

Aus dem Luxusknast wird wieder ein Fünf-Sterne-Hotel: Das vor drei Monaten geschlossene Ritz-Carlton in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ist am Sonntag wiedereröffnet worden. Ein Mitarbeiter am Empfang sagte, dass das Hotel wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sei. Ein anderer Hotelvertreter bestätigte, es seien keine Gefangenen mehr auf dem Gelände untergebracht.