Saudi-Arabien: Fünf-Sterne-Knast für Prinzen

Saudi-Arabiens Generalstaatsanwalt hatte beteuert, dass die mächtigen Prinzen und reichen Geschäftsleute keinerlei Sonderbehandlung erhalten würden, doch scheint die Justiz des Königreichs ihnen eine Gefängniszelle nicht zumuten zu wollen. Stattdessen residieren die Verdächtigen in den majestätischen Suiten des "Ritz" voller Bronzestatuen und Kronleuchter.

In den sozialen Medien gibt es allerhand Scherze über die "Gästeliste des Ritz", und einige Nutzer baten spöttisch, mitgenommen zu werden in den Fünf-Sterne-Knast. Ein Nutzer auf Twitter merkte an, die Festgenommenen seien "so weich wie Butter und würden wohl ein echtes Gefängnis nie überleben". Ob alle der 201 Verdächtigen in dem Hotel untergebracht sind, ist unklar.