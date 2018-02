Was Sie im ORF bis jetzt noch nicht gesehen haben

Für einen weiteren Eklat sorgte eine Femen-Aktivistin, die am Roten Teppich mit nacktem Oberkörper gegen den Besuch des ukrainischen Präsidenten Viktor Poroschenko protestierte. Die kreischende Aktivistin wurde von der Polizei abgeführt. In die Oper gelangte sie nicht. Die 25-jährige Frau wurde wegen Ordnungsstörung und Anstandsverletzung angezeigt. In der Oper merkte man davon nichts, die Ballgäste feierten ausgelassen bis fünf Uhr früh. Nach dem Opernball ist bekanntermaßen auch immer vor dem Opernball und man darf gespannt sein, was uns 2019 beim Staatsgewalze erwarten wird.