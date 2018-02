1,4 Millionen Österreicher sahen Opernball im ORF

Auch die Streamingangebote des ORF sind mittlerweile beim Publikum gefragt: Die via Web und App auf der ORF-TVthek als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbaren Sendungen und Übertragungen sowie der auf news.ORF.at eingebundene Live-Stream erzielten gestern in Österreich insgesamt 43.200 Abrufe. Am Freitagabend sendet der ORF zudem noch eine Sondersendung unter dem Titel "Alles Opernball" von den extravagantesten Auftritten, den schönsten, aufwendigsten und ungewöhnlichsten Outfits und dem Ballgeflüster der rauschenden Nacht. Kristina Inhof führt erstmals durch die Sendung und zeigt, wie die prominenten Gäste gefeiert haben und was sich in den überfüllten Gängen der Staatsoper noch alles ereignet hat.