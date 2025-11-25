Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?

Museum lädt De Niro ein – doch der sagt ab

Das Porträt stammt von Johann Vogt, gemalt im 17. Jahrhundert – also rund 350 Jahre, bevor der „Taxi Driver“-Star geboren wurde. Als die Ähnlichkeit viral ging, reagierte das Museum sofort: offizielle Einladung an Robert De Niro, um seinen historischen Zwilling persönlich zu treffen.