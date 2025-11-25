Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mysteriöse Zeitreise?

Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?

Society International
25.11.2025 15:00

Was ist da bitte los? Ein 300 Jahre altes Gemälde im Nationalmuseum von Breslau sorgt für weltweites Rätselraten: Der Mann darauf sieht aus wie Robert De Niro! Also wirklich genau wie Robert De Niro!

0 Kommentare

Markanter Blick, gleiche Stirn, gleiche Augenbrauen, sogar die typische, leicht skeptische Miene: Ist der Hollywoodstar etwa ein Zeitreisender? Oder hat er einen vergessenen Doppelgänger aus dem 17. Jahrhundert?

Museum lädt De Niro ein – doch der sagt ab
Das Porträt stammt von Johann Vogt, gemalt im 17. Jahrhundert – also rund 350 Jahre, bevor der „Taxi Driver“-Star geboren wurde. Als die Ähnlichkeit viral ging, reagierte das Museum sofort: offizielle Einladung an Robert De Niro, um seinen historischen Zwilling persönlich zu treffen.

Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert De Niro verblüffend ähnlich sieht.(Bild: KameraOne)

Der Star befand sich erst kürzlich sogar für einen Besuch in Polen. Trotz der einmaligen Gelegenheit entschied er sich aber gegen einen Abstecher nach Breslau und reiste ab, ohne das Bild seines Doppelgängers anzuschauen. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
154.485 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
117.304 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.371 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Society International
Liebesleben im Fokus
Millionen-Deal! Cher will über ihr Leben auspacken
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Und hilft im Haushalt
Jimi Blue Ochsenknecht schläft bei Ex auf Couch
Netz in heller Aufruhr
Warum ist Michelle Obama plötzlich mega-schlank?
Nach OP im Oktober
Sorge um Brigitte Bardot: Diva erneut im Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf