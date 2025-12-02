51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz

First Lady Melania Trump hat die Weihnachtsdekoration 2025 im Weißen Haus vorgestellt. 51, Weihnachtsbäume, Hunderte Meter Girlanden, ein riesiges Lebkuchenhaus sowie Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump schmücken den US-amerikanischen Amtssitz.
Es weihnachtet wieder in der Machtzentrale der USA: First Lady Melania Trump hat am Montag die diesjährige Dekoration im Weißen Haus enthüllt.
Unter dem Motto „Home Is Where The Heart Is“ verwandelten Helfer den Amtssitz in ein Lichtermeer: 51 Weihnachtsbäume, Hunderte Meter Girlanden und Tausende Lichter schmücken die Räume.
Auch die Geschichte spielt eine Rolle: Die Dekoration greift die Zahl 250 auf – im Hinblick auf das 250. Jubiläum der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 2026. Ein süßes Highlight wartet im State Dining Room: ein 55-Kilo-Lebkuchenhaus.
10.000 Schmetterlinge
Im Red Room zieren mehr als 10.000 Schmetterlinge den Christbaum und Girlanden. Sie symbolisieren die Verwandlung junger Menschen, die die Zukunft der Nation repräsentieren. Die Schmetterlinge sollen eine Hommage an Melania Trumps Initiative „Fostering the Future“ sein.
Offizieller Baum
Der offizielle Weihnachtsbaum steht dieses Jahr im Blue Room. Grund dafür sind laut Berichten Abrissarbeiten für den geplanten neuen Ballsaal von US-Präsident Donald Trump.
Der Baum im Blue Room ehrt die Gold Star Families und ist mit Christbaumkugeln aller US-Staaten verziert.
Ein Donald aus Lego-Steinen
Im Green Room wird die Geschichte der Präsidentschaft auf moderne Weise gefeiert: Präsidentenporträts von George Washington bis zu Präsident Donald Trump sind aus Lego-Steinen gefertigt, was für ein unerwartetes und medienwirksames Detail sorgt.
Melania Trump fasste die Botschaft der Dekorationen zusammen: „Diese Momente erinnern uns daran, dass das Herz Amerikas stark ist und Zuhause dort ist, wo das Herz ist.“
