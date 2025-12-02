Vorteilswelt
Opulente Weihnachten

51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz

Society International
02.12.2025 09:21

First Lady Melania Trump hat die Weihnachtsdekoration 2025 im Weißen Haus vorgestellt. 51, Weihnachtsbäume, Hunderte Meter Girlanden, ein riesiges Lebkuchenhaus sowie Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump schmücken den US-amerikanischen Amtssitz. 

0 Kommentare

Es weihnachtet wieder in der Machtzentrale der USA: First Lady Melania Trump hat am Montag die diesjährige Dekoration im Weißen Haus enthüllt.

Unter dem Motto „Home Is Where The Heart Is“ verwandelten Helfer den Amtssitz in ein Lichtermeer: 51 Weihnachtsbäume, Hunderte Meter Girlanden und Tausende Lichter schmücken die Räume.

Die First Lady hat richtig geklotzt und 51 Christbäume aufstellen lassen.
Die First Lady hat richtig geklotzt und 51 Christbäume aufstellen lassen.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO)

Auch die Geschichte spielt eine Rolle: Die Dekoration greift die Zahl 250 auf – im Hinblick auf das 250. Jubiläum der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 2026. Ein süßes Highlight wartet im State Dining Room: ein 55-Kilo-Lebkuchenhaus.

Im State Dining Room wird es süßer: Ein 55-Kilo-Lebkuchenhaus thront dort ...
Im State Dining Room wird es süßer: Ein 55-Kilo-Lebkuchenhaus thront dort ...(Bild: AFP/SAUL LOEB)
... wie eine essbare Miniaturversion des Weißen Hauses.
... wie eine essbare Miniaturversion des Weißen Hauses.(Bild: AFP/SAUL LOEB)
Auf jedes Detail wurde geachtet. Vor dem Haus stehen Weihnachtsbäume, die Fenster sind ...
Auf jedes Detail wurde geachtet. Vor dem Haus stehen Weihnachtsbäume, die Fenster sind geschmückt und über allem wehen US-Fahnen.(Bild: AFP/SAUL LOEB)

10.000 Schmetterlinge
Im Red Room zieren mehr als 10.000 Schmetterlinge den Christbaum und Girlanden. Sie symbolisieren die Verwandlung junger Menschen, die die Zukunft der Nation repräsentieren. Die Schmetterlinge sollen eine Hommage an Melania Trumps Initiative „Fostering the Future“ sein. 

Im Red Room zieren 10.000 blaue Schmetterlinge Girlanden und Christbaum
Im Red Room zieren 10.000 blaue Schmetterlinge Girlanden und Christbaum(Bild: AFP/SAUL LOEB)

Offizieller Baum
Der offizielle Weihnachtsbaum steht dieses Jahr im Blue Room. Grund dafür sind laut Berichten Abrissarbeiten für den geplanten neuen Ballsaal von US-Präsident Donald Trump.

Am Weihnachtsbaum im Blue Room hängen Kugeln für jeden US-Bundesstaat.
Am Weihnachtsbaum im Blue Room hängen Kugeln für jeden US-Bundesstaat.(Bild: EPA/JIM LO SCALZO)
Der Blue Room ist den US-Bundesstaaten gewidmet
Der Blue Room ist den US-Bundesstaaten gewidmet(Bild: AP/Evan Vucci)

Der Baum im Blue Room ehrt die Gold Star Families und ist mit Christbaumkugeln aller US-Staaten verziert.

Ein Donald aus Lego-Steinen
Im Green Room wird die Geschichte der Präsidentschaft auf moderne Weise gefeiert: Präsidentenporträts von George Washington bis zu Präsident Donald Trump sind aus Lego-Steinen gefertigt, was für ein unerwartetes und medienwirksames Detail sorgt.

Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als Spielzimmer eingerichtet ist.(Bild: AP/Evan Vucci)
Das Lego-Porträt des US-Präsidenten aus der Nähe.
Das Lego-Porträt des US-Präsidenten aus der Nähe.(Bild: AP/AP Photo/Evan Vucci)

Melania Trump fasste die Botschaft der Dekorationen zusammen: „Diese Momente erinnern uns daran, dass das Herz Amerikas stark ist und Zuhause dort ist, wo das Herz ist.“ 

