Die atemberaubendsten Roben des Opernballs

Mit einer schwarzen Robe von Designer Azzedine Alaïa, die bereits 20 Jahre auf den Buckel hatte und damals extra für sie angefertigt worden war, kam Melanie Griffith gemeinsam mit Richard Lugner zum Opernball. So sehr die Hollywood-Diva strahlte, dem Kleid, das am Dekolleté hochgeschlossen war sowie lange Ärmel hatte, fehlte es etwas am nötigen Glamour für das Fest in der Staatsoper. Vielleicht hätte sich die 60-Jährige da Rat von Lugners Freundin Simona Weiss holen sollen. Die laut Lugner Über-Dreißig-Jährige entschied sich schlussendlich für eine schwarze, hochgeschlitzte One-Shoulder-Robe von Balmain mit goldenem Dekor.