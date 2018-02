Mercedes A-Klasse: Sitzprobe im Tausendsassa

Unterm Strich

Die neue A-Klasse ist Daimlers neuer Digital-Technologieträger. Was die Funktion als Auto angeht, ist sie allerdings zwangsläufig nicht so revolutionär wie ihr Vorgänger, der ja beinahe verbrannte Erde in der Baureihe hinterlassen hat. Aber irgendwie ist es logisch, dass die A-Klasse technisch so auftrumpft - immerhin haben wir ihrem Vorvorgänger letztlich die flächendeckende Einführung des ESP zu verdanken. Ins Schleudern kommen dürften nun eher die Kunden, die teure Technik wird der Daimler kaum verschleudern. Und die Konkurrenz. Der Vorsprung durch Technik liegt jetzt bei Daimler, die Freude am Fahren checken wir, sobald wir eine A-Klasse in die Finger bekommen.