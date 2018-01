Drohne rettet zum ersten Mal Surfern das Leben

"Die Jungs sind erschöpft, aber wohlauf", sagte ein Sprecher der Rettungsdienste. "Sie haben dank der Drohne überlebt. Wegen der rauen See wäre kaum ein Boot zu ihnen durchgekommen." Die Drohne war erst am Donnerstag im Rahmen eines Projekts des australischen Bundesstaats New South Wales in Betrieb genommen worden.