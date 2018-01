Für Gepäck & Co.: Jetzt kommen die Service-Roboter

Der Porter Robot wurde entwickelt, um das Gepäck in die Zimmer von Hotelgästen zu bringen und so die Wartezeiten zwischen Check-in und Auslieferung von Gepäck auf das Zimmer zu minimieren. Der Porter Robot kann auch den Express-Check-in und Check-out-Service übernehmen und sich um die Abwicklung der Bezahlung kümmern, sodass viel beschäftigte Gäste schneller auschecken und ihr Gepäck an einen wartenden Wagen liefern lassen können.