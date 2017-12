„Ich fürchte, sie wird es nicht lebend schaffen"

„Ich werde für sie kämpfen, bis sie wieder frei ist“, so das Versprechen des verzweifelten Vaters von Laura Plummer, die in Ägypten wegen des Schmuggels von mehreren Hundert Schmerztabletten zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Die junge Britin sitzt derzeit unter menschenunwürdigen Bedingungen in einem Horror-Gefängnis, ihre Familie bangt um ihre Sicherheit: „Ich fürchte, sie wird es dort nicht lebend herausschaffen“, so die Schwester der 33-Jährigen.