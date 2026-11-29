Initially Contradictory Statements

The 31-year-old Polish woman, who lived in the apartment with her two daughters, became increasingly aggressive during the incident. She verbally abused the officers and kicked one of them.

Due to her highly agitated emotional state, she was initially unable to provide credible information about what had happened. Her initial statements did not exactly match the evidence found in the apartment. A breathalyzer test showed the suspect had a blood alcohol level of over two per mille.