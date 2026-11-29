Murder in Vienna
Man Found Dead in Apartment: Ex-Girlfriend Confesses
Following the violent death of a 35-year-old man in Vienna’s Floridsdorf district, there have been new developments: The man’s former partner, who had opened the apartment door to police officers on Friday evening while covered in blood, confessed on Sunday.
Recurring arguments are believed to have been the motive behind the murder. As previously reported, officers were called to an apartment in Floridsdorf around 11:30 p.m. on Friday. There, they found the 35-year-old lying on the floor with a stab wound to his upper body. Despite immediate resuscitation efforts, the man was pronounced dead.
Initially Contradictory Statements
The 31-year-old Polish woman, who lived in the apartment with her two daughters, became increasingly aggressive during the incident. She verbally abused the officers and kicked one of them.
Due to her highly agitated emotional state, she was initially unable to provide credible information about what had happened. Her initial statements did not exactly match the evidence found in the apartment. A breathalyzer test showed the suspect had a blood alcohol level of over two per mille.
Disputes are believed to be the background to the bloody crime
Investigators questioned the woman on both Saturday and Sunday. During her second interrogation, the 31-year-old finally confessed. According to her, there had likely been repeated arguments between her and her ex-partner in the past.
The preliminary autopsy results also point to foul play. The murder weapon, a knife, has already been recovered. The 31-year-old will be transferred to a correctional facility later on Sunday. The presumption of innocence applies.
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