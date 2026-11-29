In der kälteren und dunkleren Jahreszeit haben Einbrecher wieder Hochsaison. Das bekam auch der Bewohner eines Einfamilienhauses im Tiroler Bezirk Reutte zu spüren. Ein noch unbekannter Einbrecher hat sich nämlich in seinem Kellerabteil bedient.
Wann genau der Täter zugeschlagen hat, ist noch nicht bekannt. Die Polizei konnte den Tatzeitraum jedoch auf den 21. bis. 28. November eingrenzen. Ins Visier nahm der Ganove das Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Reutte.
Ermittlungen laufen
„Der Täter stahl ein ,Gravel-Bike‘ sowie einen Sportbogen“, schildern die Ermittler. Dem Opfer entstand durch den Coup ein finanzieller Schaden von rund 5000 Euro. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung des unbekannten Einbrechers sind noch im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.