Stopped by police
Speeder with a blood alcohol level of 1.9 had a five-year-old in the car
A Slovak driver displayed shocking recklessness while driving in Pichl/R. (Upper Austria). He had his young son in the car, but the child was not properly secured in the back seat. The driver was also traveling more than 30 km/h over the speed limit and was heavily intoxicated behind the wheel of his car.
During speed checks in the town of Pichl near Roßleithen, traffic patrol officers noticed a driver traveling at 83 km/h instead of the permitted 50 km/h.
Strong Smell of Alcohol
The officers immediately gave chase. Shortly thereafter, they managed to stop the car and subjected the 45-year-old driver to a driver and vehicle check. During the check, they detected a distinct smell of alcohol on the Slovak national.
Multiple charges
A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 1.92 per mille. What was particularly irresponsible: The driver’s five-year-old son was sitting in the back seat, and he wasn’t even properly secured there. The Slovak man is facing multiple charges.
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