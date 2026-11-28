Setback for Schalke in Paderborn

His compatriot Miron Muslic is currently going through a rough patch as Schalke’s coach. The newly promoted team suffered an 8-1 debacle in Paderborn, with Dejan Ljubicic playing the full match and Junior Adamu being substituted in the 69th minute. The “Royal Blues’” record over their last nine matches stands at six losses and three draws. Mainz, with Stefan Posch but without the injured Phillipp Mwene, turned a 0-1 deficit into a 2-1 victory at home against Union Berlin in the closing minutes. For the visitors, Leopold Querfeld played the entire match, while Christopher Trimmel came on in the 76th minute.