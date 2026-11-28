German Bundesliga
Embarrassing! Schalke Suffers 1-8 Defeat at Paderborn
What a drubbing, what a rout, what an embarrassment: Newly promoted FC Schalke 04 was literally put through the wringer in an away game against fellow promoted team SC Paderborn in Germany’s Bundesliga! Coach Miron Muslic’s “Royal Blues,” who stumbled from one defensive blunder to the next, suffered an 8-1 defeat, firmly cementing their position deep in the bottom of the standings.
Schalke, however, remains in 16th place because second-to-last Union Berlin lost 1–2 to FSV Mainz. Meanwhile, FC Bayern missed the chance to climb to the top of the table with a 0–0 draw at Hamburger SV; the Munich side now trails Dortmund by one point. BVB hosts Leverkusen on Sunday. 1. FC Köln celebrated a 5-0 home victory over Elversberg.
In Hamburg, Bayern—weakened by absences, including Harry Kane—dominated the game, but failed to create any clear-cut chances. Shortly before halftime, Bayern captain Joshua Kimmich was shown a red card for violent conduct. This was one reason why the visitors were unable to build any real pressure after the break and ended their third consecutive competitive match without a win. To make matters worse, Konrad Laimer also suffered an injury: The Salzburg player, who came on as a substitute in the 52nd minute, had to leave the field again in the 89th minute. A precise diagnosis was not yet available.
Setback for Schalke in Paderborn
His compatriot Miron Muslic is currently going through a rough patch as Schalke’s coach. The newly promoted team suffered an 8-1 debacle in Paderborn, with Dejan Ljubicic playing the full match and Junior Adamu being substituted in the 69th minute. The “Royal Blues’” record over their last nine matches stands at six losses and three draws. Mainz, with Stefan Posch but without the injured Phillipp Mwene, turned a 0-1 deficit into a 2-1 victory at home against Union Berlin in the closing minutes. For the visitors, Leopold Querfeld played the entire match, while Christopher Trimmel came on in the 76th minute.
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