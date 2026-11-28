Fire Drama Surrounding Marquez
Bezzecchi Wins Final Sprint of the MotoGP Season
Marco Bezzecchi won the final sprint race of the MotoGP season in Valencia. World Champion Marc Marquez experienced a brief moment of panic at the start when his motorcycle suddenly caught fire.
MotoGP World Champion Marc Marquez’s farewell weekend in Valencia was overshadowed on Saturday by a bizarre fire incident involving the Ducati rider. Just before the start of the sprint race, Marquez’s bike burst into flames, but the Spaniard escaped unharmed. Aprilia rider Marco Bezzecchi ultimately won the sprint at the season finale, ahead of his teammate Jorge Martin and KTM rider Enea Bastianini.
Here are the results:
Before the sprint even got underway, the motorcycle of the newly crowned ten-time motorcycle world champion caught fire. This unique incident was preceded by a malfunction of the starting lights, which failed to switch correctly. Márquez jumped off his smoking, burning bike a moment too late and limped—apparently as a result of the heat—back to the pits. The superstar had to switch bikes and received a long-lap penalty as a result. In the end, the superstar had to settle for 13th place.
The sprint race was delayed by a good half hour. Up front, Bezzecchi celebrated a start-to-finish victory, which moved the Italian up one point past Spaniard Martin into second place in the overall standings. In the constructors’ championship, Aprilia is on the verge of clinching the world title. In Sunday’s Grand Prix, Bezzecchi will start from pole position ahead of Marquez at 2:00 p.m. (live on ServusTV, Sky).
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