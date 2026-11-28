Before the sprint even got underway, the motorcycle of the newly crowned ten-time motorcycle world champion caught fire. This unique incident was preceded by a malfunction of the starting lights, which failed to switch correctly. Márquez jumped off his smoking, burning bike a moment too late and limped—apparently as a result of the heat—back to the pits. The superstar had to switch bikes and received a long-lap penalty as a result. In the end, the superstar had to settle for 13th place.