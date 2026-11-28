A Voice of Warning and Encouragement

Governor Thomas Stelzer noted, among other things, that former Bishop Ludwig Schwarz always “had people’s best interests at heart” and that he “was always both a voice of warning and a source of encouragement.” A recollection that brought a smile to the faces of the mourners was the fact that, despite all efforts, the bishop—who was an avid sports fan and, above all, a soccer enthusiast—had never “converted” to becoming a fan of a Linz club.