St. Mary's Cathedral in Linz:
A Moving Farewell for Former Bishop Ludwig Schwarz
A large number of the faithful accompanied former Bishop Ludwig Schwarz (87) on his final journey on Saturday. In addition to tributes to the deceased’s work, the speakers also offered some humorous remarks.
Ludwig Schwarz led the Church in Upper Austria for ten years until 2015; yesterday, Saturday, he was laid to rest at St. Mary’s Cathedral in Linz.
Bishop Celebrated the Requiem
Bishop Manfred Scheuer celebrated the Requiem Mass for his predecessor, who had passed away on November 19 at the age of 87. St. Mary’s Cathedral was filled to capacity with numerous representatives from the Church—including Cardinal Christoph Schönborn—as well as from the worlds of politics and business.
A Voice of Warning and Encouragement
Governor Thomas Stelzer noted, among other things, that former Bishop Ludwig Schwarz always “had people’s best interests at heart” and that he “was always both a voice of warning and a source of encouragement.” A recollection that brought a smile to the faces of the mourners was the fact that, despite all efforts, the bishop—who was an avid sports fan and, above all, a soccer enthusiast—had never “converted” to becoming a fan of a Linz club.
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