Käfer und Spinnen im Baum

Bevor sie uns zu Weihnachten eine Freude bereiten, gelten die Tannen in den heimicshen Wäldern als wichtiger Bestandteil des Ökosystems. „Manche Nützlinge wie Käfer und kleine Spinnen kommen bei uns nur in den Christbäumen vor“, so die Reithners. Wer bei Kauf eine blau-gelbe Schleife auf der Baumspitze entdeckt weiß: die Tanne kommt aus Niederösterreich. Das bedeute auch, dass der Baum vom Wald bis zum Verkauf durchschnittlich nur 40 Kilometer zurücklegt hat. Und dann wohl nur noch wenige Kilometer bis ins warme, wohlige Eigenheim ...