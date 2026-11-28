50 Prozent aller Christbäume in Österreich kommen aus Niederösterreich.
Trotz Hitze-Sommer gibt es heuer aber nicht weniger Tannen, als erwartet.
Damit die Tannen zu Weihnachten noch grün und frisch aussehen, müssen sie rechtzeitig vor Weihnachten geschnitten werden. „Sonst bekommt der Baum einen Schock im warmen Wohnzimmer, wenn er erst einen Tag vor Weihnachten aus der Kälte geholt wird“, sagt Josef Reithner, Obmann der NÖ Christbaumproduzenten. Am Freitag gaben die Christbaum-Experten aus Niederösterreich in Schönbrunn den Startschuss in die Saison.
Liebevoll aufbereitet warten die Bäume nun bei den Verkäufern einige Tage im kühlen Wetter, „um sich an den Umzug zu gewöhnen“. Am 12. Dezember gibt offiziell überall in Niederösterreich Bäume zu kaufen. Um ihn frisch zu halten empfiehlt Christbaum-Bäuerin Ricarda Reithner um den Stamm ein nasses Handtuch zu wickeln. „Und auch nach den Feiertagen, muss man den Baum nicht gleich entsorgen, – ohne Schmuck funktioniert er im Garten perfekt als Vogelbaum.
Für jeden geernteten Christbaum wird ein neuer nachgepflanzt.
Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ.
Obwohl der Sommer extrem trocken war, gibt es heuer genauso viele Tannen, wie erwartet: Rund 1,1 Millionen. „Nur den kleinen Setzlingen war die Hitze im Frühjahr zu stark, aber es gibt trotzdem keine Ausfälle – wir Christbaumbauern denken ja zehn Jahre voraus“, sagt Reithner zwinkernd. Die heimischen Tannen seien robust, und halten, sobald sie gut verwurzelt sind, den verschiedenen Witterungen übers Jahr stand.
Käfer und Spinnen im Baum
Bevor sie uns zu Weihnachten eine Freude bereiten, gelten die Tannen in den heimicshen Wäldern als wichtiger Bestandteil des Ökosystems. „Manche Nützlinge wie Käfer und kleine Spinnen kommen bei uns nur in den Christbäumen vor“, so die Reithners. Wer bei Kauf eine blau-gelbe Schleife auf der Baumspitze entdeckt weiß: die Tanne kommt aus Niederösterreich. Das bedeute auch, dass der Baum vom Wald bis zum Verkauf durchschnittlich nur 40 Kilometer zurücklegt hat. Und dann wohl nur noch wenige Kilometer bis ins warme, wohlige Eigenheim ...
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