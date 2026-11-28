Lawinengefahr verringert sich vorerst nicht

Die Lawinengefahr bleibt auch über den Samstag hinaus bestehen. Wie die Lawinenwarndienste betonten, habe man derzeit noch wenig Informationen aus dem Gelände, weshalb Wintersportler die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich prüfen und beurteilen sollten. Dazu sei Erfahrung nötig.