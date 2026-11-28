Murder Alert in Vienna
Man Stabbed to Death in Apartment: Ex-Girlfriend in Custody
A bloody crime took place late Friday evening in Vienna’s Floridsdorf district: A 31-year-old Polish woman is suspected of killing her 35-year-old ex-boyfriend with a knife. The woman was arrested.
Around 11:30 p.m., officers were called to an apartment in Floridsdorf. When the blood-stained woman opened the door, they first escorted her out of the apartment. During the subsequent search, the police discovered the 31-year-old man lying on the floor.
Stab wound to the upper body
The man had at least one stab wound to the upper body. The officers immediately began CPR and continued until the emergency medical services arrived. However, their efforts were in vain.
Ex-girlfriend attacked police officers
According to the police, the deceased’s former partner was initially in a state of extreme emotional distress. However, as the officers carried out their duties, the 31-year-old became increasingly aggressive. She verbally abused the officers, repeatedly tried to enter the apartment, and eventually kicked one of the officers. As a result, the woman was taken into custody.
Woman Gave Contradictory Statements
According to information from “Krone,” a significant amount of alcohol was likely involved. During an initial interview, the woman initially provided contradictory statements. Another interview is scheduled to take place on Saturday. What transpired in the apartment prior to the horrific incident remains unclear. The investigation is ongoing.
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