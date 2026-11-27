Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr. Der 67-Jährige bemerkte, wie sich der vorerst unbekannte Täter an seinem geparkten Pkw zu schaffen machte, zu einem weiteren Fahrzeug ging und sich in dieses hineinsetzte. Wie die Polizei weiter schildert, verfolgte der Senior den Tatverdächtigen und hielt ihn in dem Auto fest.