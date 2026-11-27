Auf frischer Tat ertappt wurde ein Autoeinbrecher (18) von einem Deutschen (67) im Tiroler Bezirk Reutte. Der 67-Jährige verfolgte den jungen Ganoven und hielt ihn fest. Im Zuge dessen wurde er von dem 18-Jährigen verletzt.
Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr. Der 67-Jährige bemerkte, wie sich der vorerst unbekannte Täter an seinem geparkten Pkw zu schaffen machte, zu einem weiteren Fahrzeug ging und sich in dieses hineinsetzte. Wie die Polizei weiter schildert, verfolgte der Senior den Tatverdächtigen und hielt ihn in dem Auto fest.
Anzeige auf freiem Fuß
„Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der der 67-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde“, so die Ermittler. In weiterer Folge schrie der Deutsche um Hilfe, woraufhin andere Anrainer die Beamten alarmierten. Schlussendlich konnte die Polizei den Tatverdächtigen – einen Einheimischen im Alter von 18 Jahren – festnehmen. Aus zumindest einem Fahrzeug hatte der junge Ganove Geld gestohlen.
Der 18-Jährige wird an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.
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