In den vergangenen 30 Jahren begleitete das Grazer Schlupfhaus 7500 Jugendliche in Krisensituationen. Am Mühlgangweg 1 bietet ihnen die Caritas einen niederschwelligen Schlafplatz und Gesprächspartner.
Fast 11.000 Nächte geöffnet, 7500 Jugendliche begleitet, 88.000 Mahlzeiten ausgegeben und 60.0000 Beratungsgespräche geführt: Diese Bilanz aus 30 Jahren Schlupfhaus der Caritas präsentierte Leiterin Gabriele Waerder am Freitag in Graz. Ein Tag der offenen Tür bot Einblick in die vielfältige Tätigkeit der Einrichtung, die sich von der Jugendnotschlafstelle zum offenen Haus für junge Leute in schwierigen Lebenssituationen entwickelt hat.
„Die Jugendlichen wissen: Egal, was passiert, es ist jemand da“, sagt Leiterin Waerder. „Wir verstehen uns als Feuerwehr, die immer bereit ist. Bei uns sind alle willkommen, egal, wie groß ihr Rucksack ist.“ Manche Jugendlichen suchten über Jahre hinweg immer wieder Rat und Unterstützung, etwa bei Konflikten mit den Eltern oder bei Schwierigkeiten in der Ausbildung. Andere brauchten nur einen Ort, wo sie in Ruhe gelassen werden und ihre Situation ordnen könnten. Krisen unterscheiden nicht zwischen arm und reich oder nach sozialem Status.
Das Schlupfhaus gebe jungen Menschen, die sich alleingelassen sehen, einen sicheren Ort, erklärte Direktorin Tödtling-Musenbichler: „Unterstützung in dieser entscheidenden Lebensphase wirkt doppelt, um in eine gute Spur zu kommen. Nachhaltige Hilfe in der Zeit des Heranwachsens zu geben, heißt auch, spätere, womöglich noch tiefere Krisen zu vermeiden. Wer Jugendliche rechtzeitig auffängt, stellt die Weichen für eine bessere Zukunft.“ Die weiterführenden Angebote von der Vermittlung in Beschäftigungsprojekte bis zur Wohnbegleitung stellten die Nachhaltigkeit der Hilfe sicher.
Hilfe ohne Papierkram
Bürgermeisterin Elke Kahr unterstrich den unkomplizierten Zugang: „Seit 30 Jahren ist das Schlupfhaus ein unverzichtbarer Schutzraum für junge Menschen, die nicht mehr weiterwissen. Das Entscheidende am Schlupfhaus ist seine Niederschwelligkeit: Wer in einer akuten Krise steckt, braucht keine Anträge und muss keine Vorbedingungen erfüllen, sondern findet eine offene Tür, ein warmes Bett und Menschen, die ohne Vorurteile zuhören. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas von Herzen für diese Arbeit.“
Das Schlupfhaus bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 14 bis 21 Jahren eine kostenlose Anlaufstelle. Es wird von der Stadt Graz sowie vom Land Steiermark unterstützt und umfasst ein breites Angebot, von der niederschwelligen Anlaufstelle über Schlafmöglichkeit bis zur mobilen Wohnbegleitung. Es ist jeden Tag von 18 Uhr bis 10 Uhr morgens geöffnet. Das neunköpfige professionelle Team bietet Gespräche und Beratung.
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