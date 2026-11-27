„Die Jugendlichen wissen: Egal, was passiert, es ist jemand da“, sagt Leiterin Waerder. „Wir verstehen uns als Feuerwehr, die immer bereit ist. Bei uns sind alle willkommen, egal, wie groß ihr Rucksack ist.“ Manche Jugendlichen suchten über Jahre hinweg immer wieder Rat und Unterstützung, etwa bei Konflikten mit den Eltern oder bei Schwierigkeiten in der Ausbildung. Andere brauchten nur einen Ort, wo sie in Ruhe gelassen werden und ihre Situation ordnen könnten. Krisen unterscheiden nicht zwischen arm und reich oder nach sozialem Status.