Nazi Allegations Against a Star
Here’s How Heino Responds in the “Krone” After Being Banned from YouTube
It took little more than 24 hours before the fun was over. Folk music giant Heino released “Erika,” a techno track that reminds listeners of a Nazi song. YouTube took it down, and Heino and his manager Helmut Werner were called out. The “Krone” knows the background.
“Erika,” Heino’s techno song released on Thursday, was streamed and shared millions of times. For many, the track strongly resembles a song from the Nazi era. The 87-year-old Kitzbühel resident and his manager, Helmut Werner, can’t understand the uproar. “The song’s copyright protection expired in 2025. So the lyrics are in the public domain, and legally speaking, everything is fine,” Werner explains.
Video Shoot in a Field Full of Erika
For the music video, Heino filmed in the middle of the Lüneburg Heath (in the German state of Lower Saxony)—where hundreds of thousands of heath plants (also called “Erika”) are in bloom. This helped establish a visual context. Of course, that, too, has stirred up controversy.
Too much, at any rate, for YouTube. The platform took down the video, citing its “Hate Speech Policy.” The policy states: “Content that promotes a hateful ideology of superiority—claiming that one specific group is superior to another protected group and using that as a basis to justify violence, discrimination, segregation, or exclusion—is not permitted on YouTube.”
In der Aufnahme verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes „Erika“ aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel (1888-1954). „Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika“, beginnt das Lied. Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit wirklichem Namen Hermann Nielebock hieß, 1933 der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft.
Weitere Strophen des Lieds verwendet Heino nicht. Melodie und musikalische Aufbereitung des Heino-Songs unterscheiden sich sehr deutlich von der Aufnahme von 1938. Der jetzt veröffentlichte Song ist ein schneller, tougher Techno-Beat im Stile eines Ballermann-Hits.
Many media outlets are now reporting, citing the song’s origins, that it was once a Nazi marching song. “But not for us. And it’s not a reinterpretation, and certainly not a glorification of Nazi ideology,” Werner and Heino said in unison. “I reject all accusations of Nazi ties,” Heino reiterates. They simply want to sing “a song of praise for the Lüneburg Heath and the heather.”
Birthday Album
This probably won’t be the last time—and perhaps it’s no coincidence?—that we’ll hear and read about the cult star in this context, and it certainly doesn’t hurt his PR. After all, the track is featured on the new album “Heino 38 – Schwarz-Rot-Gold”... it’s a gift the star wants to give not only to his fans but also to himself. December 13 is Heino’s birthday. He’ll turn 88.
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