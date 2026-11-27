In der Aufnahme verwendet Heino den Text der ersten Strophe des Marschliedes „Erika“ aus dem Dritten Reich von Komponist Herms Niel (1888-1954). „Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika“, beginnt das Lied. Dem Munzinger-Archiv zufolge wurde Niel, der mit wirklichem Namen Hermann Nielebock hieß, 1933 der Marschlieder-Komponist der NS-Zeit und erhielt den Titel Professor. Nach Kriegsende wurde er demnach als Mitläufer eingestuft.