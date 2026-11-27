Das Jahr war mit den Wetterdramen mehr als herausfordernd – aber diese Bilanz freut: Der Bioanteil in der steirischen Landwirtschaft legte auf 13 Prozent zu, Produzenten werden in Teilsegmenten sogar dringend gesucht.
Wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen Schweine oft gehalten werden, bricht es Tierfreunden das Herz – hier in St. Margarethen an der Raab geht es allerdings auf. Die Familie Lamprecht hat viel Geld in die Hand genommen, dafür können die Zuchtsauen in tiefer Einstreu leben, haben Platz und Außenbereiche. „Es ist uns wichtig, bestmögliche Bedingungen für sie zu schaffen“, sagen die überzeugten Biobauern.
Hingerissen ist man auch von der Familie Feeberger aus Fohnsdorf: Bei den 25 Kühen wurde nicht auf maximale Milchleistung geschaut, sondern auf eine alte Rasse. Und die dankt es ihr, indem sie Milch liefert, die selbst Allergiker meist gut vertragen. Und die ausreicht für Schulmilch, bestes Joghurt, Caffè Latte und zehn Sorten Eis. Die Familie arbeitet mit Leidenschaft. „Wir haben keinen Tunnelblick, sondern schauen aufs Ganze.“
Dieses Credo der Biobauern scheint auch die steirischen Konsumenten immer mehr zu überzeugen. Die Bilanz sieht nämlich gut aus, „sogar nach einem so herausfordernden Jahr mit Dürre gibt es fröhliche Gesichter“, ist Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) glücklich.
Denn: Jeder vierte landwirtschaftlich genutzte Hektar ist schon bio, und der Bioanteil am Lebensmittelumsatz ist auf fast 13 Prozent gestiegen. „Es gab ja während der Corona-Zeiten einen Hype um Bio, dann einen leichten Rückgang oder Stagnation – aber so einen hohen Wert hatten wir noch nie“, freut sich Thomas Gschier, Obmann von Bio Austria Steiermark.
Bio boomt vor allem bei Hühnern, aber wie Kammer-Vizepräsidentin Maria Pein weiß, auch etwa bei den Marktgärtnereien als regionale Versorger für Gemüse. Das Ganze geht so durch die Decke, dass in gewissen Segmenten (wie bei Schweinen) dringend Produzenten gesucht werden.
Aber ist bio nicht (zu) teuer? „Lebensmittel sind noch immer zu billig“, sagt Schmiedtbauer klar. Immerhin wirft jeder Haushalt im Schnitt noch Gutes im Wert von 880 Euro weg.
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