Wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen Schweine oft gehalten werden, bricht es Tierfreunden das Herz – hier in St. Margarethen an der Raab geht es allerdings auf. Die Familie Lamprecht hat viel Geld in die Hand genommen, dafür können die Zuchtsauen in tiefer Einstreu leben, haben Platz und Außenbereiche. „Es ist uns wichtig, bestmögliche Bedingungen für sie zu schaffen“, sagen die überzeugten Biobauern.