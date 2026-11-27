Penalty Amount Now Set
Benko: Six months added for the gold watches
A year ago, René Benko had already been found guilty of fraudulent bankruptcy in the “gold watches” case; three months ago, the Supreme Court upheld that verdict. Now the sentence has also been determined.
Benko’s high-priced watches and cufflinks had been hidden in a safe at the home of his wife’s relatives. The court viewed this as an attempt to keep them out of the hands of the bankruptcy trustees.
According to the indictment filed by the Innsbruck Public Prosecutor’s Office, the total damage amounted to 98,950 euros; however, Benko was found guilty only with regard to a portion of the watches and jewelry. His wife, Nathalie, who was a co-defendant at the time, was acquitted.
An additional six months of unconditional imprisonment
The aforementioned bankruptcy conviction was upheld by the Supreme Court following an appeal for annulment. On Friday, the court finally determined the sentence. The Innsbruck Higher Regional Court imposed an additional six-month unsuspended prison sentence.
The disgraced real estate speculator, who is currently under electronically monitored house arrest, appeared in court in person on Friday to hear the verdict.
Benko had most recently been convicted of fraud in the first instance. He is alleged to have caused five million euros in damages to the family foundation of his former friend and business partner, Hans Peter Haselsteiner. In the case involving a luxury hunting rifle, Benko had been acquitted. Neither verdict is final; both the defense and the Public Prosecutor’s Office for Economic Affairs and Corruption, acting as the prosecuting authority, have filed appeals.
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