According to the indictment filed by the Innsbruck Public Prosecutor’s Office, the total damage amounted to 98,950 euros; however, Benko was found guilty only with regard to a portion of the watches and jewelry. His wife, Nathalie, who was a co-defendant at the time, was acquitted.

An additional six months of unconditional imprisonment

The aforementioned bankruptcy conviction was upheld by the Supreme Court following an appeal for annulment. On Friday, the court finally determined the sentence. The Innsbruck Higher Regional Court imposed an additional six-month unsuspended prison sentence.