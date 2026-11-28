Dauerbrenner Fernpass-Paket: Das Transitforum will eine finanzielle Beteiligung der Tourismusverbände bei der Dosierung. Und die Lermooser Tunnel-Sanierung habe das Land verschlafen.
Der Widerstand gegen das geplante Fernpass-Paket hält unvermindert an. Das Transitforum spricht bekanntlich von einem „Beschleunigungs-, Belastungs- und Nötigungspaket“ und warnt davor, die ohnehin stark belasteten Gemeinden entlang der Fernpassroute künftig noch stärker unter Druck zu setzen. „Statt neuer Straßenbauprojekte brauche es ein grundsätzliches Umdenken. Eine zentrale Forderung ist, den Verkehr bereits an seinem Ursprung, also an den Landesgrenzen oder sogar darüber hinaus, zu dosieren. Dazu muss es eine enge Zusammenarbeit mit den ebenfalls betroffenen Gemeinden sowie der Tourismuswirtschaft geben“, sagt Fritz Gurgiser, nachdem die Tiroler Tourismusvereinigung bei ihrer Vollversammlung eine rasche Umsetzung des Fernpass-Projektes forderte.
Die Tiroler Tourismusverbände sollen sich zukünftig finanziell an der Realisierung von „zeitgemäßen, bedarfsgerechten Dosieranlagen beteiligen.“
Fritz Gurgiser, Transitforum
Bild: Christof Birbaumer
Die Tiroler Tourismusverbände sollen sich künftig finanziell an modernen und bedarfsgerechten Verkehrsdosieranlagen beteiligen. „Schließlich profitiert der Tourismus von steigenden Gästezahlen, während die Belastungen durch den An- und Abreiseverkehr vielfach die Bevölkerung entlang der Transitstrecken tragen müsse“, sagt Gurgiser. Das Transitforum fordert ein Umdenken im Tourismus: Das permanente Wachstum verschärfe die Verkehrsprobleme in den Zu- und Abfahrtsgemeinden und gefährde die Akzeptanz des Tourismus im Land.
Tunnel-Sanierung seit 20 Jahren „verschlafen“
Scharfe Kritik gibt es zudem an der Tiroler Landesregierung. Diese versuche, das Fernpass-Paket mithilfe einer Landeshaftung von 600 Millionen Euro politisch durchzusetzen. Gleichzeitig werden fehlende Gesamtkonzepte bemängelt. „Besonders unverständlich ist, dass die sicherheitstechnischen Probleme des Lermooser Tunnels seit mehr als 20 Jahren nicht behoben wurden. Nun soll ein bemauteter Scheiteltunnel errichtet werden, dessen Einnahmen unter anderem die Sanierung des bestehenden Tunnels finanzieren sollen. Eine tatsächliche Entlastung der Gemeinden am Fernpass ist damit allerdings nicht verbunden“, so Gurgiser.
8000 Personen haben unterschrieben
Zusätzlichen Verkehrsdruck erwartet das Transitforum durch Straßenbaumaßnahmen auf deutscher Seite in Richtung Fernpass sowie Mittenwald und Scharnitz. Mittlerweile haben sich knapp 8000 Menschen, rund 95 Prozent davon aus den Bezirken Reutte und Imst, gegen das Vorhaben unterschrieben.
Ausweichverkehr und Abzocke der Bevölkerung
Auch die Liste Fritz ist gegen den Fernpass-Ausbau. „Mit der Fernpassmaut wird es natürlich auch Ausweichverkehr und Mautflüchtlinge übers Hahntennjoch geben. Um Bevölkerung und Betriebe besonders im Bezirk Imst davor zu schützen, haben wir einen Landtagsantrag mit der Forderung nach rechtzeitigen Gegenmaßnahmen eingebracht. ÖVP und SPÖ haben den Antrag unsinnig abgeändert, damit auf die lange Bank geschoben. Sie lassen die betroffene Bevölkerung im Stich“, sagt Fritz-Klubobmann Markus Sint.
Das Fernpass-Paket von ÖVP und SPÖ ist ein Schmarrn, da es das Verkehrsproblem nicht löst und die Fernpass-Maut eine Abzocke ist.“
Markus Sint, Liste Fritz
Bild: Christof Birbaumer
In seinen Augen ist das Fernpass-Paket ein einziger „Schmarrn“ – der Fernpass-Scheiteltunnel löse das Verkehrsproblem nicht und die Fernpass-Maut ist eine Abzocke der Tiroler, für die es zwei sündteure Werbekampagnen braucht: „Das schwarz-rote Schönfärben kostet die Tiroler Steuerzahler 150.000 Euro“, so Sint.
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