Der Widerstand gegen das geplante Fernpass-Paket hält unvermindert an. Das Transitforum spricht bekanntlich von einem „Beschleunigungs-, Belastungs- und Nötigungspaket“ und warnt davor, die ohnehin stark belasteten Gemeinden entlang der Fernpassroute künftig noch stärker unter Druck zu setzen. „Statt neuer Straßenbauprojekte brauche es ein grundsätzliches Umdenken. Eine zentrale Forderung ist, den Verkehr bereits an seinem Ursprung, also an den Landesgrenzen oder sogar darüber hinaus, zu dosieren. Dazu muss es eine enge Zusammenarbeit mit den ebenfalls betroffenen Gemeinden sowie der Tourismuswirtschaft geben“, sagt Fritz Gurgiser, nachdem die Tiroler Tourismusvereinigung bei ihrer Vollversammlung eine rasche Umsetzung des Fernpass-Projektes forderte.