Habt ihr für 2027 schon Karten? Ist uns wurscht, was ihr spielt.“ Mit solchen Anfragen wurde Gregor Bloéb bereits vor dem heurigen Theatersommer konfrontiert. Ein schöneres Kompliment kann ein Festivalchef von seinem Publikum kaum bekommen. Seit Bloébs erster Spielzeit 2023 kletterten die Besucherzahlen von rund 10.000 über 15.000 und 16.800 auf heuer mehr als 20.000. Zweimal in Folge waren die Volksschauspiele restlos ausverkauft. Das Gastspiel mit Kleists „Zerbrochnem Krug“ bei den Salzburger Festspielen 2025 adelte auch ihren künstlerischen Aufstieg. Was Bloéb gelang, ist andernorts keine Selbstverständlichkeit: die viel beschworene Verbindung von Volkstheater und großer Schauspielkunst mit Leben zu erfüllen.