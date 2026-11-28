Nach vier Rekordspielzeiten setzt Gregor Bloéb 2027 auf die Verführungen und Abgründe der Macht. Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von „The Great“, Nina Prolls bissiger Solo-Performance „Jedefrau“ und einem Freiluft-Foyer verspricht Telfs einen außergewöhnlichen Theatersommer.
Habt ihr für 2027 schon Karten? Ist uns wurscht, was ihr spielt.“ Mit solchen Anfragen wurde Gregor Bloéb bereits vor dem heurigen Theatersommer konfrontiert. Ein schöneres Kompliment kann ein Festivalchef von seinem Publikum kaum bekommen. Seit Bloébs erster Spielzeit 2023 kletterten die Besucherzahlen von rund 10.000 über 15.000 und 16.800 auf heuer mehr als 20.000. Zweimal in Folge waren die Volksschauspiele restlos ausverkauft. Das Gastspiel mit Kleists „Zerbrochnem Krug“ bei den Salzburger Festspielen 2025 adelte auch ihren künstlerischen Aufstieg. Was Bloéb gelang, ist andernorts keine Selbstverständlichkeit: die viel beschworene Verbindung von Volkstheater und großer Schauspielkunst mit Leben zu erfüllen.
Sechs Wochen lang werden wir Telfs belagern und bespielen – mit Opulenz, großen Geschichten, neuen Formaten und einem offenen Foyer für alle.
Gregor Bloéb, künstlerischer Leiter
Wenn Theaterleidenschaft in der Familie liegt
An diesem Erfolg haben auch zwei Generationen der Schauspielerfamilie Bloéb-Moretti Anteil. Bloébs Bruder Tobias Moretti brillierte als Dorfrichter Adam, dessen Sohn Lenz als Ruprecht. Bloébs Sohn Gustav gab als Tybalt in „Romeo & Julia“ sein Telfer Debüt und spielte heuer mit seinem Cousin in „Feuernacht“. Tochter Josefine war bei der Joseph-Roth-Marathonlesung zu erleben. Nun gesellt sich mit Bloébs Ehefrau Nina Proll eine Mimin und Sängerin hinzu, deren darstellerische Bandbreite vom in Venedig preisgekrönten Sozialdrama „Nordrand“ bis zur bissigen Gesellschaftskomödie der „Vorstadtweiber“ reicht.
Eine Zarin räumt mit der Männerwelt auf
Die am Donnerstag, dem 26. November, präsentierte fünfte Spielsaison steht im Zeichen von „Menschen und Macht“. Mit „The Great“ (29. Juli) wagt sich Bloéb als Regisseur an die deutschsprachige Erstaufführung eines Stücks, das der zweifach oscarnominierte australische Autor Tony McNamara („The Favourite“, „Poor Things“) 2008 in Sydney zur Uraufführung brachte.
Ein Jahrzehnt später entwickelte er daraus die mehrfach für den Golden Globe nominierte Serien-Dramödie „The Great“, die ab 2020 mit Elle Fanning und Nicholas Hoult internationale Erfolge feierte. Mit geradezu anarchischem Humor entstaubt McNamara die Geschichte Katharinas der Großen. Der russische Zarenhof wird zum Spiegel menschlicher Eitelkeiten, politischer Willkür und sexueller Machtspiele. Unter anderen mit Corinna Harfouch, Harald Schrott, Daniel Klausner, Zarah Kofler, Fabian Mair Mitterer und Marlene Markt und einer Live-Band verspricht Bloéb ein ebenso opulentes wie abgründiges Theatervergnügen.
Eine „Jedefrau“ bürstet Salzburg gegen den Strich
Den Salzburger Domplatz als Schauplatz einer öffentlichen Anklage wählt Nina Proll für ihre Solo-Performance „Jedefrau“ (4. August). Gemeinsam mit dem aus Oberösterreich stammenden, weltweit bekannten Elektro-Swing-Pionier Parov Stelar und Regisseur Uli Brée wagt sie eine satirische Demontage des Kulturbetriebs. „Die Tiroler Volksschauspiele stehen für Theater, das sich einmischt und gerne einmal wehtut“, sagt Bloéb. Nach den kostspieligen Freiluftproduktionen der vergangenen Jahre finden beide Premieren im Telfer Rathaus Saal statt.
Das Festivalleben verlagert sich mit dem „Volksklub“ ab 3. Juli auf den Eduard-Wallnöfer-Platz. Sechs Wochen lang soll hier gelesen, musiziert, debattiert und sogar gewattet werden. Denn Bloébs vielleicht schönster Erfolg besteht darin, dass die Tiroler längst nicht nur zu den Volksschauspielen gehen, sondern sie als ihre eigenen begreifen. Der Kartenvorverkauf läuft.
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