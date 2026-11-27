No Reconciliation
F1 Feud! Russell Responds to Verstappen’s Taunts
In his ongoing feud with Formula 1 superstar Max Verstappen, driver George Russell shows little interest in reconciliation. “I stand by what I said,” the Mercedes driver explained ahead of the Qatar Grand Prix regarding his verbal skirmishes with the Dutchman during the recent race in Las Vegas.
“I don’t think it’s important to have a good relationship,” added the British driver Russell.
Most recently, the long-standing feud between the two drivers flared up again after the Silver Arrow driver publicly complained about Verstappen’s driving style. After his victory in Las Vegas, the four-time world champion countered, saying, “He talks a lot off the track. But that doesn’t bother me because he’s so far below my level that I don’t even have to try to measure up to him.”
“Pretty amusing”
In Lusail, Verstappen didn’t want to dwell any further on the verbal attacks. “Everything else that was said off the track has been said. There’s nothing more to add,” said the 29-year-old.
Russell, meanwhile, called Verstappen’s comments from Las Vegas “pretty amusing.” The spats were “avoidable and pretty unnecessary,” the 28-year-old opined. But Verstappen had driven a strong race in the U.S. and could therefore say whatever he wanted. “I’m not looking to be best friends on the track,” Russell noted.
Perhaps he’s too open and honest when speaking with the media and in front of cameras. “It’s not a war of words off the track. I want the battles to be on the track,” Russell insisted.
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