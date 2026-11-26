ÖFB Sports Director Janko?
“It’s not right for you to back down now!”
Slowly but surely, things are getting serious; the decision on the future ÖFB sports director is apparently imminent—and Marc Janko has once again reaffirmed his determination and motivation to succeed Peter Schöttel! “I think I’ve contributed a few good ideas!”
As the former national team striker explained during Thursday’s European Cup broadcasts on “Sky Sport Austria” as an in-house expert, he tried his best, but he’s up against “good guys” who also applied for the position.
“…that you just back down!”
Janko is likely referring to the ÖFB’s “shortlist,” which has already been reported in the media and includes former national team defender Sebastian Prödl, U18 national team coach Martin Scherb, and “goalkeeper coordinator” Günter Kreissl.
His explanation for why he applied in the first place? “Okay, you can’t always talk so smartly from the sidelines or from the studio all these years—and when a chance comes along, you just back down.”
But now it’s up to the ÖFB to decide who they’ll choose…
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