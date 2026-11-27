Wenn der Duft von Glühwein, frisch gebackenen Waffeln und regionalen Köstlichkeiten durch den Stadtpark zieht, hält in Reutte die wohl stimmungsvollste Zeit des Jahres Einzug: Der 14. Außerferner Weihnachtsmarkt lädt an den ersten drei Adventwochenenden dazu ein, die besondere Atmosphäre der Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen zu genießen und sich aufs Weihnachtsfest einzustimmen.