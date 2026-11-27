Der Außerferner Weihnachtsmarkt rund um die Eisfläche macht die Adventzeit zu etwas ganz Besonderem für Groß und Klein – flanieren, shoppen und genießen inklusive. Und auf der Burg Ehrenberg wartet ein beeindruckender Lichterpark.
Wenn der Duft von Glühwein, frisch gebackenen Waffeln und regionalen Köstlichkeiten durch den Stadtpark zieht, hält in Reutte die wohl stimmungsvollste Zeit des Jahres Einzug: Der 14. Außerferner Weihnachtsmarkt lädt an den ersten drei Adventwochenenden dazu ein, die besondere Atmosphäre der Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen zu genießen und sich aufs Weihnachtsfest einzustimmen.
Musik, Brauchtum und regionale Schmankerln
Liebevoll dekorierte Marktstände, traditionelles Kunsthandwerk, handgefertigte Geschenkideen und besondere Weihnachtsartikel laden zum gemütlichen Flanieren und Entdecken ein. Heimische Vereine und Gastronomen verwöhnen die Besucherinnen und Besucher mit herzhaften Schmankerln und süßen Köstlichkeiten. Für festliche Stimmung sorgen Musikgruppen aus der Region mit besinnlichen und schwungvollen Klängen. Auch die beliebten Engeleinzüge, der Krampusumzug und weitere abwechslungsreiche Programmpunkte lassen vor allem Kinderaugen leuchten.
Schlittschuhvergnügen in festlicher Atmosphäre
Ein ganz besonderes Highlight ist Reutte on Ice: Der großzügige Eislaufpark befindet sich mitten im Weihnachtsmarkt und macht den Besuch zu einem winterlichen Erlebnis für die ganze Familie. Während auf dem Eis fröhlich ihre Runden gedreht werden, laden rundherum die festlich geschmückten Marktstände zum Genießen und Verweilen ein.
Und auch gleich nebenan wartet ein weiterer Höhepunkt: In der nahe gelegenen Burgenwelt Ehrenberg verzaubert der Lichterpark LUMAGICA Reutte mit faszinierenden Lichtinstallationen und einer einzigartigen stimmungsvollen Atmosphäre. So wird Reutte in der Adventzeit zu einem ganz besonderen Ausflugsziel, an dem sich traditioneller Weihnachtszauber, Eislaufvergnügen und magische Lichtmomente auf einzigartige Weise verbinden.
Erleben Sie den Winterzauber in Reutte – vom 27. bis 29. November, vom 4. bis 6. Dezember und vom 11. bis 13. Dezember im Stadtpark Reutte!
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