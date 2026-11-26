Snow Chaos Continues
Snow Chaos: 8,000 Households in Carinthia Without Power
Winter has arrived in Austria—and with a vengeance! While many were still looking out the window groggily on Thursday morning, Mother Holle had been hard at work overnight. Large parts of Austria are blanketed in snow, but the white splendor brings not only idyllic scenes but also serious problems. Follow the first day of snow in our live ticker!
Snow, slippery roads, accidents, and public transit disruptions are causing massive problems. Here’s an overview of the key developments:
- The Mediterranean low-pressure system “Xela” is bringing the first significant onset of winter this season. It’s snowing in all state capitals—Vienna woke up to a blanket of snow overnight.
- Up to 15 centimeters of snow are expected in Vienna, and in other parts of Austria, as much as 20 to 30 centimeters. Snow warnings remain in effect until the evening hours.
- Across the country, there are significant delays in road traffic: accidents, road closures, and traffic jams are testing Austrians’ patience. Public transportation is also experiencing delays and service disruptions. Pedestrians must also be prepared for slippery sidewalks, some of which have not yet been cleared.
- The Vienna Outer Ring Highway (A21 ) had to be completely closed on Thursday morning due to the severe winter weather.
- In Carinthia, 8,000 households were without power during the morning hours.
Stay well-informed about the current snow conditions across the country with our live ticker:
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