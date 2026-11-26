Haas Makes Its Decision
Decision Made on Final Formula 1 Seat
The final Formula 1 seat for next season has now been filled. As Haas announced, the team has extended its contract with Oliver Bearman. This finally brings clarity for the British driver as well.
“Extending Ollie’s contract for 2027 was an obvious decision for us,” Haas Team Principal Ayao Komatsu clarified in an official statement on Thursday.
“To be honest, I’m pretty disappointed that I’m sitting here at the 20th race and still don’t have a signed contract for next year,” Bearman said, expressing his disappointment on the sidelines of the race weekend in Las Vegas. Now, the young Briton finally has some clarity as well.
Future Likely at Ferrari
Team principal Komatsu now praises the 21-year-old: “He has an enormous work ethic and a strong will to develop himself and the team, and in my opinion, there’s no one better suited to take this team forward.”
Bearman has been a regular driver for the team since 2025. “It’s no secret that I’m very happy to be staying with Haas in 2027 as well,” the Brit said happily. However, he remains on loan from Ferrari and is reportedly being groomed for a future role there.
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