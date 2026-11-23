Skiing Miracle After a Fall
After a Brain Hemorrhage: Sarrazin Set for a Comeback
In December 2024, Kitzbühel winner Cyprien Sarrazin suffered a serious fall in Bormio, sustained a brain hemorrhage, and had to fight his way back to normal life. Now, after nearly two years on the sidelines due to injury, the 32-year-old Frenchman is set to make his comeback in the Alpine Ski World Cup.
After all, the two-time 2024 Kitzbühel downhill champion was named on Monday to compete in the season’s first Super-G on Saturday in Copper Mountain (USA). Just a few weeks ago, the speed star said he was “more or less confident” that he would be ready in time for the start of the season.
The schedule includes a Super-G and a giant slalom in Copper Mountain, followed a week later by two downhill races, a Super-G, and a giant slalom in Beaver Creek.
“Skull Scalp Removed”
Sarrazin suffered a serious fall during training for the Bormio downhill race in late 2024 and hit his head. Due to a brain hemorrhage, he underwent emergency surgery and was in a coma for days before rehabilitation began. A large scar across half his head bears witness to the accident and the surgery. “They removed half of my skull,” he said. But now he’s “doing really well—I’m happy.” And apparently ready for his comeback!
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