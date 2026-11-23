Cause Unclear
Two Seriously Injured After Falling from a Balcony
A serious accident occurred on Monday in Arneit (Upper Austria) in the Mühlviertel region. According to initial reports, two people fell from a balcony. Both sustained serious injuries in the fall. One man was flown by rescue helicopter to the trauma center in Linz.
Police are still investigating how the serious accident occurred. On Monday, two people fell from a balcony at a house in Arnreit. Both were seriously injured. One man was flown to the University Hospital (UKH), while the other person was taken by ambulance to the hospital in Rohrbach. Further details are not yet known.
Two Dead in Linz
In 2023, a fatal balcony fall occurred in Linz. At that time, two hotel guests fell a good seven meters from the balcony after breaking through a railing. For them, any help came too late.
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