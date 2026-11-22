Der FC Wacker Innsbruck entzauberte am Samstag die Jungbullen aus Liefering mit einem Blitztor und einem Doppelpack. Das Siller-Team ließ in 52 Minuten trotz Unterzahl nichts mehr anbrennen.
Ein schneller Einwurf von Luis Gstrein auf Raphael Gallé, der den Ball auf Gabriele Biancheri weiterleitete – und dieser köpfte ein. Gerade einmal 55 Sekunden benötigte die walisische Neuerwerbung von Manchester United für den Führungstreffer zum 1:0.
„Von Anfang an die Schneid abkaufen“
Damit hatte Schwarz-Grün gegen die Jungbullen von der ersten Minute an einen Fuß in der Tür. „Wir müssen ihnen von Anfang an die Schneid abkaufen und in den Aktionen unfassbar hart sein“, gab Wacker-Trainer Sebastian Siller als Matchplan aus.
Das gelang den Innsbruckern in sehr ansehnlicher Manier. In Minute 22 war es Adrian Lechl, der nach einer guten Aktion von Biancheri mit etwas Ballglück die Führung auf 2:0 erhöhen konnte. „Sie haben auch immer wieder Momente, in denen man sie bespielen kann, die muss man finden“, erklärte Siller weiter.
Und so war es fünf Minuten später Luis Gstrein, der mit einer Flanke von der linken Seite Anderson Rodriguez fand. Dieser spitzelte den Ball weiter zu Adrian Lechl, der mit seinem Doppelpack auf 3:0 stellte (27.).
Rote Karte in Minute 38
So weit, so klar. Doch dann unterlief ausgerechnet Innenverteidiger Florian Kopp ein folgenschwerer Fehler. Ein Liefering-Angreifer zog am Tiroler vorbei, Kopp kam zu spät, traf nur seinen Gegenspieler und sah als letzter Mann die Rote Karte (38.). Daraufhin wurde Robin Littig für den bis dahin groß aufspielenden Biancheri eingewechselt. Bis auf einen Schuss von Lechl (53.) war offensiv von den Innsbruckern danach nicht mehr viel zu sehen.
Allerdings auch von den Lieferingern nicht. „Robin Littig hat einen Top-Job gemacht und auch Phil Kunze“, stellte Siller fest.
Bis auf eine Chance in der Schlussminute, als U17-Vizeweltmeister Johannes Moser allein vor Juri Kirchmayr auftauchte, ließ Wacker nur wenig zu.
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