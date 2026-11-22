Rote Karte in Minute 38

So weit, so klar. Doch dann unterlief ausgerechnet Innenverteidiger Florian Kopp ein folgenschwerer Fehler. Ein Liefering-Angreifer zog am Tiroler vorbei, Kopp kam zu spät, traf nur seinen Gegenspieler und sah als letzter Mann die Rote Karte (38.). Daraufhin wurde Robin Littig für den bis dahin groß aufspielenden Biancheri eingewechselt. Bis auf einen Schuss von Lechl (53.) war offensiv von den Innsbruckern danach nicht mehr viel zu sehen.