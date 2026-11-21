The tragic accident occurred around 11:30 p.m. According to the current status of the investigation, the bus was attempting to cross the intersection of Schafflerhofstraße and Niklas-Eslarn-Straße straight through. At the same time, the young motorcyclist was approaching from Telephonweg heading toward Niklas-Eslar-Straße. He also intended to cross the intersection. The collision occurred at the intersection, police reported on Saturday.