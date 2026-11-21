Drama at an Intersection
Public Bus Collides with Motorcyclist (16): Teenager Killed!
A serious, fatal accident occurred late Friday evening in Vienna’s Donaustadt district: A public bus collided with a motorcyclist at an intersection. The young motorcyclist, 16 years old, was so severely injured that he did not survive the accident. An hour later, another fatal crash occurred, this time in the city center...
The tragic accident occurred around 11:30 p.m. According to the current status of the investigation, the bus was attempting to cross the intersection of Schafflerhofstraße and Niklas-Eslarn-Straße straight through. At the same time, the young motorcyclist was approaching from Telephonweg heading toward Niklas-Eslar-Straße. He also intended to cross the intersection. The collision occurred at the intersection, police reported on Saturday.
Unsuccessful Resuscitation Attempts
The injuries the teenager sustained in the accident were so severe that he died at the scene. Immediate resuscitation attempts by witnesses and emergency responders were unsuccessful, officials said. The emergency physician could only confirm the boy’s death.
Another serious accident just under 60 minutes later
Just under an hour later, at around 12:20 a.m. on Saturday, a serious accident occurred in downtown Vienna. On the Ring near the Bellariastraße intersection, a pedestrian was just about to cross the boulevard. An approaching 23-year-old driver apparently noticed the 43-year-old pedestrian a little too late, but was just able to steer his car into the left lane, thereby preventing a collision.
However, the 20-year-old driving behind the car was unable to react in time—his car struck the pedestrian. The victim suffered serious injuries and was taken to the hospital in critical condition.
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