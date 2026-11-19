"That would be problematic"
Concerns About GTA VI! BVB Coach Kovac Sounds the Alarm
It was arguably the most anticipated video game of all time—GTA VI broke numerous records upon its release. No wonder so many soccer stars have fallen for the hype. In any case, BVB coach Niko Kovac is already worried about his players’ sleep schedules.
“I heard a while back that this game was coming out. I think it was last night,” BVB coach Niko Kovac said at the press conference on Thursday morning. “So I’m assuming they’ll be playing it. Hopefully not so much that they confuse day and night,” he warned his players with a wink.
“I’m past that age”
That would be “problematic”—after all, the next Bundesliga match against Borussia Mönchengladbach is already scheduled for Saturday. Kovac himself, however, isn’t much of a fan of video games. “I think I’m past that age,” the coach explained. You won’t find a game console in his home.
GTA fans had to wait 13 years for the sixth installment of the world-famous video game series. Some even take extra vacation time for it or quickly get a doctor’s note. At Borussia Dortmund, however, this probably won’t be an option.
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