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Following Demir's absence

Another ÖFB Attacker Leaves Early

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16.11.2026 19:10
Romano Schmid had to leave the ÖFB team early on.
Romano Schmid had to leave the ÖFB team early on.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Another setback for the ÖFB team! Following Yusuf Demir’s injury, head coach Ralf Rangnick must now also do without Romano Schmid. The midfielder left early—before the final Nations League match against Israel—for family reasons.

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Another offensive player out for Ralf Rangnick! Romano Schmid had to leave early for family reasons, joining a long list of players missing from the ÖFB squad in the Nations League. Patrick Wimmer, Carney Chukwuemeka, and Marco Grüll missed the matches against Ireland and Israel due to injuries. Substitute Yusuf Demir, who was actually supposed to start on Tuesday, is also out of training due to a knee injury.

Three Potential Debutants
Austria has already secured first place in the group ahead of its final group match against Israel and has earned promotion to League A for the second time. This gives the head coach the opportunity to give some fresh faces a chance. “We’re slowly running out of playmakers, so we have to think a little outside the box,” Rangnick said before departing for Debrecen, where the ÖFB team will face Israel.

Luca Weinhandl
Luca Weinhandl(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

LASK goalkeeper Lukas Jungwirth is set to make his starting lineup debut for the national team. Sturm’s rising star Luca Weinhandl, at just 17 years old, is also set to start for the first time. In addition, 19-year-old Yanik Spalt, who only joined the senior national team during the training camp, could get his chance against Israel.

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