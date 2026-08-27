Flammen schlugen meterhoch aus Mehrparteienhaus

Ermittlungen zur Ursache

Bei den Löscharbeiten kamen mehrere Atemschutztrupps zum Einsatz, auch von einer Teleskopmastbühne aus wurden die Flammen bekämpft. Vor allem galt es, das Übergreifen des Großbrandes auf eine angebaute Wohnhausanlage zu verhindern. Kurz nach 2 Uhr war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei untersucht.