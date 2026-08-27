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Nächtlicher Großbrand

Flammen schlugen meterhoch aus Mehrparteienhaus

Niederösterreich
27.08.2026 10:49
Kurz vor Mitternacht stand das Dachgeschoß in Flammen.
Kurz vor Mitternacht stand das Dachgeschoß in Flammen.(Bild: FF Klosterneuburg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Lodernde Flammen erhellten den Nachthimmel über Klosterneuburg bei Wien. Gegen 23.30 Uhr war in einem Mehrparteienhaus Feuer ausgebrochen, der Brand breitete sich auf den ganzen Dachstuhl aus. Angrenzende Wohnhäuser wurden vorsorglich evakuiert.

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Mehrere Notrufe waren in der Nacht auf Donnerstag in der Alarmzentrale der Feuerwehr in Klosterneuburg eingegangen. Binnen kurzer Zeit eilten 80 Einsatzkräfte zum Brandort im Stadtzentrum – der Dachstuhl eines Mehrparteienhauses brannte lichterloh.

Wohnungen evakuiert
Die Flammen schlugen bis zu 20 Meter hoch aus dem Gebäude. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt laut Angaben der Feuerwehr keine Personen in dem Haus. Mehrere Wohnungen in angrenzenden Gebäuden wurden aber sicherheitshalber evakuiert. 

Meterhoch schlugen die Flammen in den Nachthimmel.
Meterhoch schlugen die Flammen in den Nachthimmel.(Bild: FF Klosterneuburg)

Ermittlungen zur Ursache
Bei den Löscharbeiten kamen mehrere Atemschutztrupps zum Einsatz, auch von einer Teleskopmastbühne aus wurden die Flammen bekämpft. Vor allem galt es, das Übergreifen des Großbrandes auf eine angebaute Wohnhausanlage zu verhindern. Kurz nach 2 Uhr war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei untersucht.  

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