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Streit eskalierte

Mann fuhr nach Auffahrunfall mit Pkw auf Frau zu

Steiermark
16.11.2026 16:10
Der Tatverdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild)
Der Tatverdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild)(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Sonntagabend dürfte ein Streit nach einem Auffahrunfall im Bezirk Leibnitz eskaliert sein. Ein 38-Jähriger soll dabei einen 20-Jährigen schwer verletzt haben und anschließend mit seinem Auto auf eine 21-Jährige zugefahren sein. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. 

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Im Ortsgebiet von Gralla kam es am Sonntag gegen 20 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Die beiden Fahrzeuglenker, ein 20-Jähriger und ein 38-Jähriger, dürften anschließend in einen Streit geraten sein, der wenig später eskalierte und in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei soll der 38-Jährigen den 20-Jährigen mit voller Wucht zu Boden gestoßen, ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, auf ihn eingetreten und ihn gewürgt haben. Der junge Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen.

Mit Pkw auf Beifahrerin zugefahren
Auch die 21-jährige Beifahrerin des 20-Jährigen geriet zwischen die Fronten. Nach der Attacke auf den Lenker soll der 38-Jährige mit seinem Pkw auf die 21-Jährige zugefahren sein. Die Frau habe sich auf der Motorhaube festhalten müssen, während der Tatverdächtige seine Fahrt fortsetzte. Durch seitliches Abrollen von der Motorhaube konnte sie sich schließlich in Sicherheit bringen. Sie blieb unverletzt. Der 38-Jährige flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

38-Jähriger festgenommen
Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten rasch zum Erfolg. Der 38-Jährige konnte von einer Polizeistreife angehalten und festgenommen werden. Bei der Vernehmung zeigte sich der Mann zu den Tatvorwürfen nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

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