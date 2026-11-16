Mann fuhr nach Auffahrunfall mit Pkw auf Frau zu

Im Ortsgebiet von Gralla kam es am Sonntag gegen 20 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Die beiden Fahrzeuglenker, ein 20-Jähriger und ein 38-Jähriger, dürften anschließend in einen Streit geraten sein, der wenig später eskalierte und in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei soll der 38-Jährigen den 20-Jährigen mit voller Wucht zu Boden gestoßen, ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, auf ihn eingetreten und ihn gewürgt haben. Der junge Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen.