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330 Euro Budget

Das schenken die Steirer heuer zu Weihnachten

Steiermark
16.11.2026 16:00
In steirischen Einkaufszentren läuft das Weihnachtsgeschäft schon an.
In steirischen Einkaufszentren läuft das Weihnachtsgeschäft schon an.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Die umsatzstärkste Zeit im Handel hat begonnen: Kunden geben laut aktueller Befragung der Wirtschaftskammer im Schnitt 330 Euro für Geschenke aus. Gutscheine landen nach wie vor am häufigsten unter dem Christbaum.

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Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Falls ja, sind Sie in guter Gesellschaft. Denn laut einer aktuellen Umfrage der KMU-Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer haben 40 Prozent der Steirer bereits Anfang November mit der Packerljagd begonnen.

So richtig Fahrt nimmt das Weihnachtsgeschäft aber erst im Dezember auf, und die Befragung gibt dem steirischen Handel in Zeiten eher verhaltener Konsumlaune durchaus Grund zur Hoffnung. Demnach planen die Steirer, heuer im Schnitt 330 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Das sind zwar um zehn Euro mehr Budget als im Vorjahr, die Teuerung eingerechnet, entspricht es aber in etwa demselben Niveau. Hochgerechnet planen alle Steirer zusammen rund 325 Millionen Euro in Weihnachtspackerl zu investieren.

Zitat Icon

Wer bei einem Betrieb in der Steiermark einkauft, unterstützt zugleich Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie lebendige Ortskerne. 

Bild: Christian Jauschowetz

Weihnachtsmärkte locken Kunden in Städte
„Uns freut, dass die Leute wieder mehr regional und stationär einkaufen wollen“, sagt Handelsobmann Gerhard Wohlmuth. Internationale Online-Händler seien freilich längst die größte Konkurrenz, dennoch schätzen viele Steirer gerade in der Adventzeit das Einkaufserlebnis in „echten“ Geschäften. Einkaufszentren liegen bei den bevorzugten „Geschenkequellen“ knapp vor Ortskernen.

  Dort sind auch Weihnachtsmärkte ein wesentlicher Kundenmagnet; zwei von drei Steirern planen heuer zumindest einmal, einen zu besuchen. Letztlich entscheidet aber vor allem der Preis: Für fast die Hälfte der Befragten sind Aktionen und Rabatte beim Packerlkauf ausschlaggebend, weshalb viele schon jetzt bei den „Black Week“-Schnäppchen zuschlagen.

Am häufigsten unter dem Christbaum werden wieder Gutscheine liegen, dicht gefolgt von Kosmetika und Spielwaren. Ein noch recht neuer Trend: Elf Prozent der Befragten lassen sich mithilfe von KI, etwa durch ChatGPT, zu Geschenkideen inspirieren.

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