Das schenken die Steirer heuer zu Weihnachten

So richtig Fahrt nimmt das Weihnachtsgeschäft aber erst im Dezember auf, und die Befragung gibt dem steirischen Handel in Zeiten eher verhaltener Konsumlaune durchaus Grund zur Hoffnung. Demnach planen die Steirer, heuer im Schnitt 330 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Das sind zwar um zehn Euro mehr Budget als im Vorjahr, die Teuerung eingerechnet, entspricht es aber in etwa demselben Niveau. Hochgerechnet planen alle Steirer zusammen rund 325 Millionen Euro in Weihnachtspackerl zu investieren.