Zwei Menschen in NÖ aus brennendem Haus gerettet

Bange Minuten am Montagfrüh in Eitzersthal im Bezirk Hollabrunn: In einem Wohnhaus brach ein Feuer aus, dichter Rauch und Flammen sorgten für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Für zwei Bewohner wurde die Lage besonders gefährlich – doch die Einsatzkräfte konnten sie rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten.