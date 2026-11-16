Zwei Menschen in NÖ aus brennendem Haus gerettet

Bange Minuten am Montagfrüh in Eitzersthal im Bezirk Hollabrunn: In einem Wohnhaus brach ein Feuer aus, dichter Rauch und Flammen sorgten für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Für zwei Bewohner wurde die Lage besonders gefährlich – doch die Einsatzkräfte konnten sie rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten.
Mit vereinten Kräften rückten die Florianis an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Dabei kamen auch eine Drehleiter und eine Drohne zum Einsatz. Um auch die letzten versteckten Glutnester aufzuspüren und abzulöschen, öffneten die Einsatzkräfte gezielt Teile des Daches.
Die beiden geretteten Personen wurden anschließend dem Roten Kreuz übergeben und medizinisch versorgt. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnten sie aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Der Einsatz forderte die Helfer mit einem aufwendigen Löscheinsatz.
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