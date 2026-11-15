Many a secret
What’s Behind the Numbers of the Winners
Basketball-Gmunden faces the still-undefeated Lions from Traiskirchen in Sunday’s top matchup. Ahead of the game, the “Krone” asked the Swans what lies behind the jersey numbers of their star players. For one player, the choice even had religious roots.
Last year, it looked like a changing of the guard was on the horizon at Basketball-Gmunden—but under new head coach Stefan Grassegger, captain Daniel Friedrich has staged an impressive “resurgence.” In the 84–73 win in Kufstein—the team’s ninth victory of the season—the 34-year-old was once again the standout performer, contributing 24 points. This marks the sixth time Friedrich has scored 15 or more points this season. Fittingly, his jersey number 6—like those of the other star players—has a story behind it:
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