What’s Behind the Numbers of the Winners

Last year, it looked like a changing of the guard was on the horizon at Basketball-Gmunden—but under new head coach Stefan Grassegger, captain Daniel Friedrich has staged an impressive “resurgence.” In the 84–73 win in Kufstein—the team’s ninth victory of the season—the 34-year-old was once again the standout performer, contributing 24 points. This marks the sixth time Friedrich has scored 15 or more points this season. Fittingly, his jersey number 6—like those of the other star players—has a story behind it: