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Danger to Pedestrians

17-Year-Old Speeds Through Downtown Wels

Nachrichten
14.11.2026 17:00
The speeder was pulled over by the police. (Stock photo)
The speeder was pulled over by the police. (Stock photo)(Bild: Krone-Collage/Uwe – stock.adobe.com, Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Apparently wanting to impress his friends in the car, a 17-year-old with a provisional driver’s license sped through Wels on Friday evening. Many visitors to the Christmas market were out and about at the time, posing a significant danger.

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A traffic patrol noticed a car in Wels around 8:25 p.m. on Friday in the area of Dr. Salzmannstraße and Dragonerstraße. The driver was accelerating completely inappropriately and speeding at an extremely high rate southbound on Dr. Salzmannstraße toward Pollheimerstraße.

86 km/h in the city
The patrol car pursued the vehicle, and a video speed measurement recorded a speed of 86 km/h. Due to the heavy traffic and, in particular, the large number of pedestrians coming from the Wels Christmas Market, the driver was stopped and checked before reaching the crosswalks near Fabrikstraße.

Driver Showed Remorse
The 17-year-old from the Wels-Land district immediately admitted his guilt and told the police officers that he had been driving through the downtown area at over 80 km/h. He expressed remorse and stated that he and his friends in the car had simply gotten carried away.

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