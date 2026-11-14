Zwei Urgesteine greifen nach der ewigen Krone

Der seinem direkten Kontrahenten um die Torjägerkrone gegenüber einen gewissen Altersvorteil halt. Jan Schulmeister hat den 40er bereits geknackt, spielte einst 98 Partien in Tschechiens erster Liga, wurde außerdem Pokalsieger bei den Nachbarn. Eigentlich hatte er auch schon auf die Trainerbank gewechselt, Ausfälle in der Kampfmannschaft holten ihn aber aus der „Pension“ retour. „Dann musste ich halt wieder die Schuhe suchen und putzen“, schmunzelt der Mittelstürmer. Wo das Tor steht, hat er aber noch nicht vergessen. „Trotzdem bin ich mittlerweile in einem gewissen Alter. Mit den 20-Jährigen komme ich läuferisch nicht mehr mit.“