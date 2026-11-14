Zwei Urgesteine greifen nach der ewigen Krone

Beim Landesliga-Duell zwischen Retz und Zwettl prallen mit Jan Schulmeister und Gregor Schmidt zwei Torjäger aufeinander, denen nur drei Treffer auf den ewigen Rekord fehlen. Der eine hatte eigentlich schon aufgehört, der andere unterrichtet seine Teamkollegen in Mathe ...
Die Winterkrone der ersten Landesliga hat sich Wr. Neustadt bereits aufgesetzt, da macht das Duell zwischen Retz und Zwettl am Samstag (16.30 Uhr, live auf fan.at) keinen Unterschied mehr. Dafür kommt’s im Rennen um den ewigen Torschützenkönig der vierten Spielklasse zum direkten Aufeinandertreffen. Zwettls Gregor Schmidt und der Retzer Jan Schulmeister halten bei 166 Treffern.
„Das warat schon sehr cool, wenn sich das heuer noch ausgeht, ich weiß ja auch noch nicht, wie lange ich noch spielen kann“, weiß der 34-jährige Schmidt, dass dem Duo nur drei Tore fehlen, um sich an die Spitze der Liste zu schießen. Ein schöner Abschluss wäre es für den Stürmer jedenfalls – Titel sprang in 378 Spielen für die Waldviertler nämlich keiner heraus. Einen hat er aber geholt, den Ostliga-Meister bei einem Einjahres-Inzermezzo beim FAC.
Mittlerweile ist Schmidt Magister, unterrichtet am Zwettler Gymnasium. Auch seine Teamkollegen. „In der Maturaklasse hab ich den Böhm Alex zum Beispiel in Mathe. Das ist aber kein Problem, in der Schule sind wir per Sie, am Rasen geht’s kameradschaftlicher zu“, zwinkert der Knipser.
Der seinem direkten Kontrahenten um die Torjägerkrone gegenüber einen gewissen Altersvorteil halt. Jan Schulmeister hat den 40er bereits geknackt, spielte einst 98 Partien in Tschechiens erster Liga, wurde außerdem Pokalsieger bei den Nachbarn. Eigentlich hatte er auch schon auf die Trainerbank gewechselt, Ausfälle in der Kampfmannschaft holten ihn aber aus der „Pension“ retour. „Dann musste ich halt wieder die Schuhe suchen und putzen“, schmunzelt der Mittelstürmer. Wo das Tor steht, hat er aber noch nicht vergessen. „Trotzdem bin ich mittlerweile in einem gewissen Alter. Mit den 20-Jährigen komme ich läuferisch nicht mehr mit.“
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