Führung der Bergrettung Tirol: Mann ersetzt Frau

In der Leutasch (Innsbruck-Land) ging am Samstag der „Tag der Bergrettung“ und damit auch die Landesversammlung 2026 der Tiroler Bergrettung über die Bühne. Bei der Landesleitung gab es dabei eine größere Überraschung.
Vor gut einem Jahr herrschte bei der Tiroler Bergrettung helle Aufregung. Zwölf der 91 Ortsstellen der Tiroler Bergrettung hatten eine außerordentliche Landesversammlung in Telfs erwirkt. Sie wollten nicht weniger als die Landesleitung mit Ekkehard Wimmer an der Spitze entlassen beziehungsweise abwählen. Der „Aufstand“ ging jedoch deutlich schief.
Nichts mehr zu merken von Querelen
Der „Tag der Bergrettung“ mit Landesversammlung am gestrigen Samstag in der Leutasch ging friedlich über die Bühne. Und dies, obwohl die Wahl der Landesleitung anstand. Von den heftigen Querelen des Vorjahrs war jedenfalls nichts zu bemerken.
Nur ein Vorschlag für Landesleitung
Für die Wahl der Landesleitung gab es nur einen Vorschlag mit dem bisherigen Landesleiter Ekkehard Wimmer, seinem ersten Stellvertreter Valentin Schiessendoppler und Finanzreferent Peter Haidacher. Das Trio bildete auch bisher die Spitze der Tiroler Bergrettung.
Josef Pig statt Kathrin Puelacher
Freilich: Die bisherige zweite Stellvertreterin des Landesleiters, Kathrin Puelacher, trat nicht mehr an. „Aus Zeitmangel“, wie Wimmer gegenüber der „Tiroler Krone“ erklärte. Statt ihr stand ein Mann auf dem Stimmzettel: Josef Pig von der Ortsstelle See.
Wahlvorschlag angenommen
Der Wahlvorschlag wurde jedenfalls mit Mehrheit angenommen, die Landesleitung hat wieder ein männliches Gesicht.
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