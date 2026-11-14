Shortly after fresh snow
Tragedy in Tyrol: Man Dies in Avalanche
Tragedy on the Stubai Glacier in Tyrol! An avalanche swept up a winter sports enthusiast this morning. The man was swept by the snow into a crevasse at the edge of the glacier and did not survive the incident. A similar incident occurred in this area just over a year ago.
A terrible accident occurred on Saturday morning on the Stubai Glacier! Around 11:30 a.m., an avalanche broke loose off the marked trail. It swept up a mountaineer and carried him away. According to reports, it appears to have been a small avalanche.
The man was forced into a crevasse at the edge of the glacier. As the Tyrol Emergency Control Center confirmed at the request of the “Krone,” the skier did not survive the accident. The avalanche broke loose in the Daunferner area at the Daunscharte (3,155 m).
A similarly serious incident occurred in this area just over a year ago. At that time, eight people were buried by an avalanche in the Daunscharte area.
The avalanche just over a year ago was triggered by an off-piste skier. The snow masses also reached parts of the lower section of Run 9. Fortunately, the people involved at that time were only partially buried. The five men and three women were rescued and sustained minor injuries.
High Risk Even at the Start of Winter
The danger in the local mountains is already enormous at the start of winter. Last winter, the first avalanche-related fatality occurred on December 6 on the Zugspitze. In 2024, an avalanche fatality was already recorded in Tyrol in September.
Avalanche Warning Service Began Operations
This was the first avalanche fatality of this still-young winter season. Just a few days ago, the Tyrol State Avalanche Warning Service began operations for this winter due to a forecast of up to 30 centimeters of fresh snow. The fresh snow, combined with wind, increased the avalanche danger in the high mountains.
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