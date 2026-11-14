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Familienbad Ehrwald

Erstes Projekt aus dem Tiroler Bädertopf umgesetzt

Tirol
14.11.2026 18:05
Nach einer einjährigen Bauzeit erstrahlt das Familienbad Ehrwald ab sofort in neuem Glanz.
Nach einer einjährigen Bauzeit erstrahlt das Familienbad Ehrwald ab sofort in neuem Glanz.(Bild: Tiroler Zugspitz Arena/Nikola Radovic)
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Von Jasmin Steiner

Es ist vollbracht! Das generalsanierte Familienbad Ehrwald wurde am Samstag nach einjähriger Bauzeit mit Pauken und Trompeten eröffnet, der Betrieb startet am heutigen Sonntag. Erfreulich: Es handelt sich um das erste Bad, das mit der Bäderförderung des Landes Tirol unterstützt wurde.

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Seit dem Jahr 1976 existiert das Familienbad Ehrwald, 2023 wurde es schließlich geschlossen. In den darauffolgenden Jahren fand die Generalsanierung statt.

Das bedeutet konkret: Die Becken – Babybecken, Kinderbecken, 25-Meter-Sportbecken und Ruhebecken – blieben erhalten. Badebereich, Umkleiden, Sanitäranlagen und Bistro wurden grundlegend erneuert. Auch der Eingang und Teile der Fassade wurden modernisiert. Ein Beckenlift hebt Rollstuhlfahrende zukünftig ins und aus dem Wasser. Der Beachvolleyballplatz wurde in das Freigelände integriert. Eine Pelletsheizung mit 1750 kW ist außerdem Teil der energetischen Sanierung – eine Solaranlage versorgt Familienbad, Zugspitzsaal und Kletterhalle.

Eröffnung mit Theo Zoller, LHStv. Philip Wohlgemuth, LH Anton Mattle und Markus Köck ...
Eröffnung mit Theo Zoller, LHStv. Philip Wohlgemuth, LH Anton Mattle und Markus Köck (Bürgermeister, von links).(Bild: Tiroler Zugspitz Arena/Nikola Radovic)

12 Millionen Euro, davon 3,6 Millionen Euro aus dem Bädertopf
Die Gesamtkosten für die Erneuerung betragen rund 12 Millionen Euro, die sich die Gemeinde Ehrwald und der Tourismusverband Tiroler Zugspitz Arena jeweils zur Hälfte teilen. Die Fördersumme aus dem Bädertopf des Landes von 3,6 Millionen Euro kommt zur Gänze der Gemeinde zugute. Der Tourismusverband hat dafür auf seinen Anteil der Förderung verzichtet.

Der einladende Eingangsbereich des neuen Bades.
Der einladende Eingangsbereich des neuen Bades.(Bild: Tiroler Zugspitz Arena/Nikola Radovic)

„Schwimmen gehört für mich zu den Tiroler Grundsportarten. Um Schwimmen zu lernen, brauchen Kinder und Familien Schwimmbäder in ihrer Nähe. Mit unserer Initiative sichern wir eine Grundversorgung und tun etwas Gutes für die Lebensqualität in den Tiroler Regionen“, ist LH Anton Mattle (ÖVP) überzeugt.

Daten und Fakten

Das Familienbad ist täglich von 13:00 bis 20:30 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise für Erwachsene betragen 13 Euro für eine Drei-Stunden-Karte und 21 Euro für eine Tageskarte. Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren bezahlen acht beziehungsweise zwölf Euro. Für Kinder bis fünf Jahre ist der Eintritt frei.

Das Familienbad Ehrwald ist zudem Teil des neuen AktivPasses der Tiroler Zugspitz Arena, der für Einheimische und Gäste sechs regionale Freizeitangebote, darunter die Kletter- und Tennishalle Ehrwald, das Panoramabad Lermoos, die Kunsteisbahn Ehrwald und den 3D-Bogenparcours im Zugspitzpark, bündelt.

Alle Details sind hier zu finden: 

https://www.freizeitbetriebe-zugspitze.at/hallenbad/

„Wir fördern dort, wo das Angebot bisher fehlt“
In dieselbe Kerbe schlägt LH-Stv. Philip Wohlgemuth (SPÖ): „Mit dem Bädertopf fördern wir gezielt dort, wo das Angebot bisher fehlt oder verbessert werden muss. Das Familienbad Ehrwald zeigt, dass der Weg auf jeden Fall stimmt.“

Die Freude ist auch bei Theo Zoller, Obmann der Tiroler Zugspitz Arena, spürbar: „Dieses Familienbad stärkt die Tiroler Zugspitz Arena als Lebens- und Urlaubsregion. Für unsere Gäste ist es eine attraktive Angebotserweiterung, für die Bevölkerung ein Stück Lebensqualität und Daseinsvorsorge. Daher war für uns schnell klar, dass wir dieses Projekt mittragen werden.“

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„Das war eine wichtige Hilfe“
Von einem „großen Gewinn“ sprach Ehrwalds Bürgermeister Markus Köck: „Die Förderung des Landes war für dieses Projekt eine wichtige Hilfe. Der Tiroler Bädertopf kommt damit erfolgreich im Außerfern an und hat den Bestand des Familienbades gesichert.“

Es ist das erste Hallenbad, das aus diesem Topf finanziert wurde. Österreichweit ist diese Initiative einzigartig: Bis 2030 stehen tirolweit 75 Millionen Euro für Schwimmbäder bereit – 50 Millionen Euro für Neubauten und Sanierungen sowie 25 Millionen Euro für den laufenden Betrieb. Vorrang haben jene Projekte, die auf Basis der Bäderstudie das Schwimmangebot für eine ganze Region verbessern.

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