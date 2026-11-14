Erstes Projekt aus dem Tiroler Bädertopf umgesetzt

Das Familienbad ist täglich von 13:00 bis 20:30 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise für Erwachsene betragen 13 Euro für eine Drei-Stunden-Karte und 21 Euro für eine Tageskarte. Kinder und Jugendliche von sechs bis 17 Jahren bezahlen acht beziehungsweise zwölf Euro. Für Kinder bis fünf Jahre ist der Eintritt frei.

Das Familienbad Ehrwald ist zudem Teil des neuen AktivPasses der Tiroler Zugspitz Arena, der für Einheimische und Gäste sechs regionale Freizeitangebote, darunter die Kletter- und Tennishalle Ehrwald, das Panoramabad Lermoos, die Kunsteisbahn Ehrwald und den 3D-Bogenparcours im Zugspitzpark, bündelt.

Alle Details sind hier zu finden:

https://www.freizeitbetriebe-zugspitze.at/hallenbad/